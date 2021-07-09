群創6月營收315.1億元 寫七年同期新高

面板大廠群創（3481）今（9）日公告6月合併營收達315.1億元，年增30.3%、月增0.4%，單月營收連續4個月成長，並創下近七年同期新高。群創表示，本期營收較去年同期增加，主要是因巿場價格上漲及出貨量增加所致。

面板近期供給仍舊偏緊，讓群創稼動率維持在高檔，上月出貨量還有小幅增加。群創指出，6月大尺寸合併出貨量共計1,257萬片，較前月增加1.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,739萬片，與前月持平。

從季度來看，群創今年第2季累計合併營收高達932.4億元，年增39.4%、季增11.2%。出貨量方面，第2季大尺寸合併出貨量共計3,694萬片，與今年首季出貨量3,747萬片相比減少1.4%；中小尺寸合併出貨量共計8,276萬片，與今年首季出貨量8,149萬片相比增加1.6%。

群創總經理楊柱祥日前在股東會上表示，群創今年上半年的營運表現符合預期；時序進入下半年，因為迎來傳統旺季，第3季返校帶動的採購潮，以及第4季歐美黑色星期五、耶誕節購物季的備貨需求，都讓整體需求持續強勁。

楊柱祥透露，群創訂單能見度已看到明年，主要受惠於在家工作、遠距學習等商機，尤其長時間使用筆電會覺得螢幕太小，引發增購監視器螢幕的需求升溫。他也證實，已有多家IT客戶抱著現金與群搶簽定長期供貨合約，這波交期已排到明年度。

目前市場對面板後市看法多空交雜，主要因為面板從去年6月以來帶出一波「報價連漲13個月」的大多頭，近期已見疲態，在未來幾個月將面臨價格下行風險。根據面板專業調研機構集邦科技（TrendForce）最新報價，55吋、45吋及32吋電視面板報價在7月上旬都已停漲，價格維持平盤。

TrendForce研究部副總邱宇彬預期，第3季面板價格會是逐月收斂的走勢，部分尺寸報價本季可能反轉下跌。