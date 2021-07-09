威剛Q2營收106億元創11年新高 年成長43%

記憶體模組大廠威剛（3260）今（9）日公布第2季合併營收106.21億元，一舉突破百億元大關，改寫近11年來單季新高，季增17%、年成長43%，其中，6月合併營收也以33.85億元，創下近11年來同期高點。

威剛看好第3季兩大記憶體合約價仍將繼續攀升。主因下半年在歐美陸續解封後，上班族回歸辦公室，啟動另一波企業IT支出升溫，包含桌上型電腦及伺服器需求皆將走揚。

除此之外，加上全球進入5G時代，在各國競相佈建基地台等無線通訊基礎建設規劃下，大幅提升記憶體整體需求，可望推動DRAM合約價於第3季續漲。不但PC及伺服器用DRAM合約價季增有機會維持二位數漲幅，上半年上漲較少的行動型DRAM合約價漲幅更可望挑戰15%以上。

在PC新平台陸續上市後，DDR5 DRAM將於今年下半年逐步導入製程。由於DDR5效能及容量皆優於DDR4，上游三大記憶體供應商已摩拳擦掌，規劃於明年搶占DDR5放量先機。

因DDR5功能升級且製程難度偏高，顆粒尺寸也較DDR4放大逾10%，威剛預期在三大供應商轉進DDR5時，將造成一定量的位元產出耗損，連帶地影響整體DRAM產出量能，預估DRAM供不應求，將延續至2022年。

另一方面，隨各種電子裝置的儲存需求放大，固態硬碟（SSD）需求暢旺將帶動NAND Flash價格持續強勢，供不應求的態勢將可延續至第4季。

威剛預期，繼第2季SSD出貨更上層樓後，本季SSD出貨量可望再度攻高。

威剛因成功提前布局DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash），今年營運表現亮麗，第2季營收季增17%，自行結算4月及5月稅後純益10.8億元，更比第1季大增58%，年成長3.88倍；累計1月至5月稅後純益17.65億元，不但超越2020年全年獲利，年成長153%，每股純益達7.51元。

展望下半年，除了兩大記憶體價格仍將穩中透強，威剛高毛利率產品出貨也將陸續登場。包括已成功取得新工控客戶訂單，出貨將於下半年開始發酵；電動三輪車及馬達的新業務可望於第4季小量出貨，2022年開始放量；電競相關產品業績也將在下半年逐季走揚再創佳績。

威剛表示，今年全球三大生產據點全面進入高效運轉狀態，為因應下半年預期新增訂單較上半年更多，公司內部已著手評估於台灣及海外增設新生產線的可能性，以全力支援客戶未來的出貨需求。

以產品類別來看，DRAM模組及SSD仍穩居威剛兩大產品線。受惠價量齊揚，威剛第2季DRAM產品營收逾48億元，成長最為強勁，季增幅度近33%，占第2季整體營收比重也拉升至45.6%；SSD產品營收則季增7.5%，達39.45億元，占比37.1%。

威剛上半年合併營收達197.17億元，年增34.4%。