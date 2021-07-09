南亞科第二季每股純益2元 總經理李培瑛：本季仍樂觀

DRAM大廠南亞科 (2408)，今(9)日舉行線上法說會，公佈2021年第二季自結財報，受惠DRAM價格大漲，單季毛利率站上四成，達42.3%，為10季來高點；營業利益率也達31.2%，單季稅後純益61.63億元，每股純益2元，優於預期，比前一季大增1.27倍。

南亞科總經理李培瑛表示，因伺服器端對DRAM需求強勁，高階手機、商用筆電和消費性電子產品需求持穩，加上主要原廠庫存低，本季DRAM合約價應會續漲，至於南亞科本季位元銷售與持平或小幅減少，但對本季仍抱持樂觀審慎，南亞科本季毛利率、營業利益率及純益率仍有持續攀高的機會。

南亞科公布第2季合併營收226.37億元，季增27.7%。因第2季DRAM平均售價季增約30%，儘管新台幣升值造成匯兌不利影響營收1.2%，但因DRAM價 格大漲，第2季毛利率大幅攀高至42.3%，季增13.2個百分點；營業利益率更跳增14.1個百分點，營業利益率31.2%，單季稅後純益61.62億元，依加權平均流通在外股數30.85億股計算，每股純益 2.0元；上半年稅後純益88.66億元，每股純益2.88元。

李培瑛解釋毛利率大幅拉升，主要是DRAM合約價漲幅達三成及產品組合優化二大因素。

他說，南亞科第2季DDR3 DRAM占比達五成，且因過去價格偏低，第2季因缺貨，漲幅最大，但DRAM產品仍處於產品主流交替，DDR4及DDR5比重會逐步拉高，他研判DDR3 客戶也會逐步導入至DDR4 DRAM，因此比重不會一直這麼高，因目前還是處於缺貨狀況，預估本季也會在這個比重水準，不過漲幅會比第2季收斂。

針對下半年市況，李培瑛表示，目前全球經濟逐步回復成長，有助整體DRAM需求持續成長。

至於DRAM需求方面：中低手機市場受開發中國家疫情升溫影響，成長趨緩，但今年高階手機銷售不錯，整體智慧手機全年將回復年成長，5G滲季率拉升至約四成。

他指出，下半年伺服器端客戶，因應企業IT支出擴張及新平台搭載高容量DRAM，需求力道強，是支持DRAM合約價格續漲的主要動能。

其他如商務用PC/筆電，和數位電視，智慧穿戴， HDD及SSD ，網路通訊， IP Camera ， 遊戲機，車用市場等消費性電子，需求也是穩健。

不過他認為，下半年DRAM市場仍需觀察三大變數，包括供應鏈長短料影響、新冠肺炎疫情及主要大廠資本支出，是否會影響DRAM供給增加，目前來看這些大廠主要增加資本支出，主要是投入極為昂貴的極紫外光（EUV））設備 ，以這項設備交期相當長來看，未來產能會趨慢慢增加，對照目前三大廠庫存極低，今年下半年DRAM市況仍屬健康狀態。