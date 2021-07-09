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廣達6月營收月增6.3% Q2筆電出貨創同期新高紀錄

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）今（9）日公布今年6月營收，月增6.3%，單月營收重新站上900億大關，儘管第2季持續面臨零組件缺貨，但筆電仍維持1,900萬台出貨高檔水準，創下單季同期新高紀錄。

廣達6月營收903.89億元，月增6.3%、年減3.3%，單月營收重新站上900億大關；第2季營收2,602.78億元，季減3.2%、年減3.7%；累計今年上半年營收5,292.31億元，年增14.9%。

對於第2季營收相較首季下滑，廣達指出，主要是因產品組合不同所致。法人分析，廣達第2季Chromebook出貨占比較高，因此微幅拉低單季營收。

從筆電出貨量來看，廣達6月出貨670萬台，較上月增長50萬台，累計第2季筆電出貨1,900萬台，與上季持平，優於去年同期1,450萬台，出貨量創下單季同期新高紀錄；累計今年上半年筆電出貨3,800萬台。

展望第3季，廣達指出，目前筆電需求仍暢旺，惟零組件缺貨問題持續，現階段較難評估比起第2季是否會季增長，但整體來看，預料第3季筆電出貨讓將持續站在高檔水準。

在伺服器方面，原先廣達預期第2季出貨將顯著成長，惟最後增長幅度不如預期，但仍較首季成長，不過，下半年進入伺服器傳統出貨旺季，廣達看好伺服器仍將持續成長。

全年來看，廣達維持今年筆電挑戰出貨雙位數年增目標不變，仍持續看好Chromebook需求，伺服器業務也將維持雙位數增長目標。

廣達 營收 筆電

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