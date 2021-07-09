富邦未來車ETF基金 獲准募集

投資人布局電動車相關ETF選擇越來越多，繼國泰全球智能電動車ETF於７月１日後，富邦未來車ETF基金亦於今（9）日獲准募集，該ETF追蹤「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，該指數透過研究團隊與外部專家共同合作，從不同角度捕捉未來關鍵趨勢，不僅著眼於電動車市場的發展，更放眼快速起飛的自動車駕駛技術、車聯網運用，車用晶片，以及疫情中仍逆勢成長的共享經濟產業。

富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示，該ETF追蹤的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，成分股根據以下6大主題來篩選，包含（1）電化學能源儲存技術、（2）生產電池製造用金屬之礦業公司、（3）自駕車與相關聯科技、（4）電動車、電動車零組件與原料、（5）新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車、（6）共享運輸，進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出30大成分股，如市值大於2億美元、流動性部分則是三個月年化成交金額大於1.25億美元，以及單一成分股權重≤20%及前五大成分股權重≤65%。

隨著未來車產業蓬勃發展，MSCI ACWI IMI精選未來車30指數回溯自指數基準日(2016年11月30日)以來，成長幅度已達258%，優於同期間的NASDAQ指數及S&P500指數表現。蔡宗勲指出，汽車可說是繼手機之後，下一波科技產業的藍海市場，未來兆元商機無限。2018年麥肯錫未來移動(Future Mobility)報告就已經提出汽車產業未來發展四大趨勢A.C.E.S：.自動駕駛(Autonomous)、車聯網（Connectivity）、電動車（Electric）與共享經濟（Shared）。四大未來移動關鍵趨勢，將可為新型態公司及新商業、營收模式，帶來極大可能性。

眾所皆知特斯拉是電動車銷售的領導者，但除特斯拉，美國通用汽車、日本本田汽車，不僅針對電動車發展趨勢已經投入大額資本，預計2030年將全面進入零排放行列。更重要的是，兩大傳統車廠早已超前布局，瞄準2024年的空中自動駕駛兆元商機。

因此蔡宗勲強調，富邦未來車ETF著眼於未來，但也同時掌握當前的投資動能。產業布局不僅涵蓋電動車科技新創車廠，也包含快速搶灘的傳統車廠，電動車上中下游產業一網打盡。此外，更是掌握自動駕駛與關聯技術商機，以及未來新交通運輸方式與共享運輸的機會。雖然專注於未來發展，但是當前的產業發展態勢明確，商機就在眼前。