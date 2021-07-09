全產品線都旺！華碩6月營收創55個月以來新高
品牌華碩（2357）今（9）日公布6月集團營收表現強強滾！為479億元，年增22%，不僅為今年單月新高，也改寫2011年11月以來、近55個月以來單月新高。
華碩表示，6月品牌營收為452億元、年增24%。2021年第2季集團營收為1281億元，年增39%，第2季品牌營收為1203億元，年增43%。
華碩表示，第2季營收超越公司原設定的目標及市場預期，華碩與供應鏈夥伴協力達成出貨的積極成長，並帶動整體產值及供應鏈的價值提升。於2021年第2季，華碩電腦系統類產品的營收年增率超過30%，板卡類產品的營收年增率超過40%，電競手機的新產品取得高用戶認同度，推動手機營收相較於2020年第2季相比，達倍數成長。
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