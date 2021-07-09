華碩第2季營收季增一成 表現優於市場預期

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布6月營收，受惠電腦、板卡及手機事業出貨皆增長，帶動第2季營收繳出雙成長佳績，季增10.3%，表現超越公司原設定的目標及市場預期。

華碩公布今年6月集團營收為479.46億元，月增16.9%、年增21.8%；6月品牌營收為452億元，年增24%；2021年第2季集團營收為1,280.85億元，季增10.3%、年增38.8%；第2季品牌營收為1203億元，年增43%；累計今年上半年營收為2,442.42億元，年增49.8%。

華碩指出，第2季營收超越公司原設定的目標及市場預期，華碩與供應鏈夥伴協力達成出貨的積極成長，並帶動整體產值及供應鏈的價值提升。

華碩於2021年第2季，電腦系統類產品的營收年增率超過30%，板卡類產品的營收年增率超過40%，電競手機的新產品取得高用戶認同度，推動手機營收達倍數成長（相較於2020年第2季）。

華碩共同執行長胡書賓先前在法說會上透露，目前整體零組件供給並沒有太大改善，缺口仍達約25-30%，評估吃緊狀況將延續至第3季初。

此外，為了因應零組件長期缺貨造成的漲價問題，華碩已於今年初調漲產品報價，全面反映上游材料成本；同時，華碩已跟重要供應商簽長約，以及透過自有R&D能力加速導入第二供應商，或修改板子設計導入不同供應商因應。

針對筆電市況，華碩共同執行長許先越表示，從去年疫情爆發以來，筆電市場一直處於供不應求情況，而從業務端反饋來看，到今年下半年為止，出貨狀況還是很強，但明年能見度不是很高，主要是因對於疫苗施打情況，以及整個產業鏈缺貨何時能補上所致。