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南亞科：第三季記憶體價格仍可望季增

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408），今（9）日公布今年第二季業績，在第二季單季平均售價季增高達30%之下，帶動南亞科單季獲利較上季成長逾一倍達到127.88%，南亞科總經理李培瑛表示，目前看來第三季的記憶體價格仍可望持續季增表現，且預估第三季毛利率也可望較第二季再向上推升。

南亞科今日公布第二季業績，其中，外界較關注的關鍵數字中，包括第二季平均出貨價格多達30%，毛利率42.3%，較上季增加13.2個百分點，在產品價格上漲情況及毛利率較上季提升的幅度均相當亮眼。

對於產業後市，南亞科總經理李培瑛表示，第二季時，中低階手機略受到全球疫情影響，表現稍不如預期，但高階手機銷售情況不錯，另外，目前看來，全球的伺服器和資料中心對記憶體的需求也很強，尤其，今年以來伺服器需求相當不錯，因此，對於第三季市場整體的需求，李培瑛仍是審慎樂觀看待。

另外，在產品價格方面，李培瑛也指出，今年以來由於下游需求仍相當強勁整體第二季價格上漲，其中，DDR 3在第二季的價格漲幅更是大於DDR 4，第二季南亞科DDR 3的出貨佔比也拉升到5成，李培瑛指出，這是新舊產品進行世代交替的結果，但預期第三季DDR 3的比重不會再明顯增加。

不過，李培瑛指出，整體第三季的記憶體價格仍可望持續較第二季上揚，對南亞科而言，第三季毛利率也可望持續較第二季上升。

南亞科 李培瑛 毛利率

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