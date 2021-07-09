威剛Q2營收106.21億元、年增43% 創11年單季新高

記憶體模組大廠威剛（3260）第二季因掌握DRAM及NAND Flash價格雙漲優勢，並充分滿足客戶需求，第二季合併營收以106.21億元一舉突破百億元大關，改寫近11年來單季新高，不僅年成長達43%也較第一季大增17%。其中，6月合併營收也以33.85億元創下近11年來同期高點。

威剛看好第三季兩大記憶體合約價仍將繼續攀升。下半年在歐美陸續解封後，上班族回歸辦公室，啟動另一波企業IT支出升溫，包含桌上型電腦及伺服器需求皆將走揚；加上全球進入5G時代，在各國競相佈建基地台等無線通訊基礎建設規劃下，大幅提升記憶體整體需求，可望推動DRAM合約價於第三季續漲。不但PC及伺服器用DRAM合約價季增有機會維持二位數漲幅，上半年上漲較少的行動型DRAM合約價漲幅更可望挑戰15%以上。

同時，在PC新平台陸續上市後，DDR5將於今年下半年逐步導入製程。由於DDR5效能及容量皆優於DDR4，上游三大記憶體供應商已摩拳擦掌，規劃於明年搶占DDR5放量先機。但因DDR5功能升級且製程難度偏高，顆粒尺寸也較DDR4放大逾10%，威剛預期在三大供應商轉進DDR5時，將造成一定量的位元產出耗損，連帶地影響整體DRAM產出量能，因此DRAM供不應求的狀態將延續至2022年。

另一方面，隨著各種電子裝置的儲存需求放大，SSD需求暢旺將帶動NAND Flash價格持續強勢，供不應求的態勢將可延續至第四季。公司預期，繼第二季SSD出貨更上層樓後，第三季SSD出貨量可望再度攻高。

由於成功提前佈局，威剛今年營運表現亮麗，第二季營收不但較第一季走高17%，4月及5月自結稅後淨利10.8億元更較第一季大增58%，年成長3.88倍。累計1月至5月稅後淨利17.65億元，不但超越2020年全年獲利，年成長153%，每股獲利也達7.51元。

展望下半年，除了兩大記憶體價格仍將穩中透強，威剛高毛利率產品出貨也將陸續登場。包括已成功取得新工控客戶訂單，出貨將於下半年開始發酵；電動三輪車及馬達的新業務可望於第四季小量出貨，2022年開始放量；電競相關產品業績也將在下半年逐季走揚再創佳績。