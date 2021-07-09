富喬6月營收創新高 客戶群積極搶料
PCB上游電子玻纖一貫廠商富喬（1815）今日公告2021年6月合併營收4.87億元，年增133.69%，大舉成長創歷史新高，超乎市場預期，據了解，由於歐美解封後客戶積極搶料，帶動銷售熱潮，富喬第3季也將展現傳統旺季成長力道。
富喬提到，終端市場需求快速升溫，先前4月至5月居家辦公壓抑部分需求，隨著歐美開始解封，中高階產品銷售暴增、工業級產品也供不應求，整體庫存已銷售一空。
由於市場需求旺盛，據了解，當運輸成本提高，富喬客戶群甚至願意加價採購、吸收貨運成本，就怕搶不到貨，也持續挹注富喬訂單能見度達到第３季底且呈現價量齊揚。
在產能擴充上，富喬東莞廠區產能全產全銷，目前當地電子級玻纖織布機機台360台已擴充至380台生產，庫存仍銷售一空，未來因應當地市場需求，8月計畫410台機台產能全開。
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