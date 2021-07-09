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郭明錤：蘋果mini LED增4家新供應商 不利這間台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
郭明錤9日最新報告表示，4家蘋果mini LED新供應商中，立訊將是最大贏家。路透
郭明錤9日最新報告表示，4家蘋果mini LED新供應商中，立訊將是最大贏家。路透

天風國際證券分析師郭明錤今（9）日最新報告表示，4家蘋果mini LED新供應商中，立訊將是最大贏家，預估今年第4季與明年的SMT供應比重分別為15～25%與45～50%；他同時示警，立訊取得新訂單將不利台表科（6278）成長。

郭明錤指出，mini LED主要零組件既有供應商包括富采 (LED)、鵬鼎/臻鼎（4958） (PCB)、台表科 (SMT) 、LGD (顯示器)、Sharp (顯示器)、惠特 (LED分選設備)、與K&S (SMT設備)；新供應商則有Osram (LED)、三安光電 (LED)、健鼎（3044） (PCB)、立訊精密 (SMT)。

他認為，mini LED SMT的平均銷售價格可望因立訊進入顯著降低，預測mini LED SMT成本可望在1～2年內降低30～50%以上，有利蘋果推廣mini LED裝置；蘋果Mini LED新供應商將在今年下半年到明年開始進入大量生產，立訊將是新供應商中的最大贏家。

郭明錤說，預期立訊在明年取得的訂單比重最高，若立訊能在今年第4季順利大量生產，預測第4季與明年SMT供應比重分別為15～25%與45～50%；若在明年大量生產，預測明年的供應比重可達40～45%。

郭明錤表示，立訊的光電事業明年將顯著成長，展望未來2~4年，立訊的光電事業將與組裝事業垂直整合，且創造顯著綜效，有利營收與利潤增長，預期將是立訊未來數年內關鍵成長動能。

郭明錤強調，台表科SMT獨家供貨地位將在未來6～12個月被打破；因為平均銷售價格顯著下降，加上立訊訂單比重快速成長，將不利台表科的蘋果mini LED事業長期展望。

立訊 LED

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