南亞科第2季獲利61.62億元 站上近10季高點

DRAM大廠南亞科（2408）今（9）日公告第2季財報，獲利為61.62億元，季增127.9%、年增91.3%，每股純益2元，均站上近10季高點。

南亞科指出，第2季DRAM平均售價季增約30%，銷售量與上季度相當，在價格上漲帶動下，第2季獲利較上季大幅增加127.88%，單季每股稅後純益達2元；累計今年上半年稅後純益88.66億元，稅後淨利率22.0%，每股純益2.88元，新台幣升值造成匯兌不利影響營收1.2%。

看待後市，總經理李培瑛表示，隨著全球經濟逐步成長，也帶動DRAM需求持續成長，目前看起來消費型產品，伺服器、PC等需求穩健，在手機部分，5G手機佔比也持續提升，不過要留意供應鏈長短料對PC的影響，以及新冠肺炎疫情攀高，可能會延宕正個景氣復甦。

針對價格走勢，李培瑛看好在需求持續上升下，季價格跟月價格都有機會持續再往上提升，至於 第四季也有機會再上揚，不過也有可能和第三季持平，在價格走揚以及產品組合優化之下，第三季毛利率提升有望。