世界先進6月營收回升 第2季業績破百億

晶圓代工廠世界先進（5347）5月和6月營收連續回升，帶動第2季營收破百億元，逼近財測高標。

世界先進今（9）日公布6月營收概況，該公司財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，6月合併營收約為35.75億元，比上月成長近4.9%，同時較去年同期拉升兩成。

世界先進4月營收曾降到31.71億元，5月和6月營收連續回升，推升第2季營收達101.56億元，季成長10.6%；累計上半年合併營收約193.36億元，年增率為20.3%。

據世界先進日前法說會上釋出的第2季營運展望，以新台幣匯率28：1美元假設，本季營收將落在98億元到102億元間，季成長近6.8%到11.1%；營業毛利率約39%到41%之間，毛利率續增0.9到2.9個百分點；營業利益率落在27.5%到29.5%。