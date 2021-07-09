疫情力拼成長 台翰上半年營收年增14.8%

塑膠射出大廠台翰精密科技股份有限公司（1336）公布6月合併營收1.89億元，較去年同期成長27％；第二季合併營收為5.6億元，年增60.42％；累計2021年上半年合併營收9.37億元，較去年同期成長14.79％。

台翰表示，受惠於主要客戶的多功能事務機/印表機產品，在居家工作、遠距教學等宅經濟需求而催動銷量成長下，進而也創造台翰業務接單與出貨表現的成長動能，主要兩大業務模具及塑膠射出在今年上半年的營收占比分別為5％、95％水準，其中，塑膠射出產品營收較去年同期成長20％，其主要產品為多功能事務機、大型商務印表機等的機殼需求大增，台翰今年上半年疫情嚴峻且廠區人流限制情形，整體營運仍可繳出年增率正成長的關鍵。

台翰進一步表示，模具開發精確與否對於產品精密度、品質信賴度具有相當影響，公司憑著過往經驗的累積及技術的傳承，持續強化產品複雜度、多樣性及精細薄小等特性的技術進程，藉以保持提供客戶有效的產品開發建議及縮短產品開發時程，與主要客戶建立長期互惠合作的緊密關係，滿足客戶一次購足之完整解決方案的服務，創造公司保持良好的訂單能見度及產能利用率。

展望第三季，台翰維持審慎樂觀看法。面對疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。