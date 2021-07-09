快訊

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

安穩僱用計畫2.0版擴大適用 雇主和勞工最高領3萬和2萬

疫情力拼成長 台翰上半年營收年增14.8%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

塑膠射出大廠台翰精密科技股份有限公司（1336）公布6月合併營收1.89億元，較去年同期成長27％；第二季合併營收為5.6億元，年增60.42％；累計2021年上半年合併營收9.37億元，較去年同期成長14.79％。

台翰表示，受惠於主要客戶的多功能事務機/印表機產品，在居家工作、遠距教學等宅經濟需求而催動銷量成長下，進而也創造台翰業務接單與出貨表現的成長動能，主要兩大業務模具及塑膠射出在今年上半年的營收占比分別為5％、95％水準，其中，塑膠射出產品營收較去年同期成長20％，其主要產品為多功能事務機、大型商務印表機等的機殼需求大增，台翰今年上半年疫情嚴峻且廠區人流限制情形，整體營運仍可繳出年增率正成長的關鍵。

台翰進一步表示，模具開發精確與否對於產品精密度、品質信賴度具有相當影響，公司憑著過往經驗的累積及技術的傳承，持續強化產品複雜度、多樣性及精細薄小等特性的技術進程，藉以保持提供客戶有效的產品開發建議及縮短產品開發時程，與主要客戶建立長期互惠合作的緊密關係，滿足客戶一次購足之完整解決方案的服務，創造公司保持良好的訂單能見度及產能利用率。

展望第三季，台翰維持審慎樂觀看法。面對疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。

延伸閱讀

台積電6月合併營收1,484億元 創單月新高

美燃油需求提振油價 變種病毒疫情和經濟前景打擊金屬

記憶體行情熱 華邦營收創二個新高

宏碁6月營收站上300億 創七年新高點

相關新聞

郭明錤：蘋果mini LED增4家新供應商 不利這間台廠

天風國際證券分析師郭明錤今（9）日最新報告表示，4家蘋果mini LED新供應商中，立訊將是最大贏家，預估今年第4季與明...

台積電6月營收逾1484億元 創歷史新高

台積電（2330）今(9)日公佈 2021 年 6 月營收報告。2021 年 6 月合併營收 約為新台幣 1,484 億...

蘋概股蓄勢待發 下半年誰虎虎生風？

iPhone 12帶動蘋果營收的超級週期，讓蘋果業績與股價水漲船高打破歷史紀錄，由於蘋果股價走勢向來與台蘋概股呈高度正相關，隨著秋天有望推出新機，蘋果手機供應鏈股下半年該怎麼看？

家登6月營收2.02億元 月減14%

家登(3680)今（9）日公布2021年6月集團合併營收約2.02億元，月減14%、年減36.7%；上半年營收12.48...

台積電早盤股價一度跌7元 市值降至15.06兆元

美股重挫，費城半導體指數跌逾1%，晶圓代工廠台積電今天股價持續下挫，早盤一度達新台幣581元，跌7元，市值縮水1815億...

大立光策略轉彎 搶攻車用鏡頭

大立光執行長林恩平昨（8）日表示，自駕車帶動車用鏡頭數增加，設計規格也提升，愈來愈有挑戰，大立光一直有對一家大客戶出貨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。