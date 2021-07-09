兩大半導體矽晶圓廠 6月營收回升

兩大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）、台勝科（3532）6月業績擺脫歲修影響，同步較上月回升。

台勝科今（9）日公布6月營收為9.64億元，雖然還是比去年同期下滑7.1%，但較上月增加2.9%，中止連續兩個月營收下滑的走勢。

累計台勝科第2季營收是28.57億元，季減3.3%；整體上半年營收為58.11億元，還是較去年同期略減3.6%，暫未擺脫衰退走勢。

台勝科原本規畫去年10月要例行性歲修，但因客戶需求強勁，延到今年4、5月進行，預估分別歲修時間將約7天甚至拉長一些，因此影響單月營收的成長。

除了台勝科6月營收順利回升外，較早公布6月營收成績單的環球晶，單月營收也回到54.1億元，月成長12.5%，年增加幅度6.8%。

環球晶今年第2季合併營收達152.1億元，季增2.7%，並較去年同期上升11%，單月營收及單季營收雙雙創下歷史第三高的佳績；整體今年上半年合併營收一舉突破300億大關，年成長10.3%。

環球晶指出，由於晶圓代工業市況佳，帶動對上游矽晶圓廠的需求，矽晶圓廠積極與客戶簽訂長約，並在價格上反映原物料、運費等成本，均能順利轉嫁給客戶。

展望下半年，環球晶認為，隨疫苗施打，全球經濟活動逐漸緩慢復甦，加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習／工作帶動PC、平板需求攀高，5G滲透率擴大亦促進產品規格提升誘因，半導體需求量持續向上增加，今年的環球晶產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。