力成6月及第2季營收佳 下半年營運續看好

封測大廠力成（6239）6月營收連續第三個月創下歷史新高，同時，第2季營收也同步創下歷史新高表現，市場法人認為，在全球記憶體目前市況仍維持熱絡之下，該公司今年第2季獲利表現樂觀，同時，也持續看好該公司下半年營運仍將維持正向。

力成6月營收達70.63億元，較上月小幅增加2.6%，年增10.3%，已是連續第三個月創下歷史新高，並帶動第2季營收來到206.21億元，較上季成長11.89%，也較去年同期成長6.24%，也是單季營收的歷史新高表現。

市場法人指出，力成今年第1季每股稅後純益為2.21元，今年第2季在單季營收較上季成長11.89%，同時，毛利率也可望維持高檔之下，市場法人預估，該公司第2季每股稅後純益可望挑戰2.5元左右水準，將優於首季表現。

同時，記憶體封裝產能目前仍呈現供不應求，市場預期將有利於力成接單，市場法人也指出，目前力成的邏輯業務則持續暢旺，主要是車用、5G、遠距商機等，帶動MCU、sensor、電源管理IC需求大增。整體來看，在產業面正向，加上公司接單及營運也維持高檔之下，力成今年全年業績有機會呈現逐季成長表現。

基本面看好下，近期外資法人連續買超力成，累計至昨（8）日為止，外資已連續買超4個交易日，合計買超該股3335張，也推升力成股價來到本波段高點，今（9）日盤中股價高點來到111.5元，也是近二個月以來股價高點。