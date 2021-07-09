宏碁擴展智慧路邊停車 再奪苗栗專案

宏碁（2353）旗下宏碁智通持續擴展智慧路邊停車版圖，繼台南市、高雄市、台北市陸續獲得重要專案，日前再獲苗栗縣竹南鎮智慧路邊停車收費委託經營專案，將於市區主要道路及竹南火車站周邊，設立385席智慧停車格位，實行智慧開單服務，未來除解決民眾停車需求之外、更能有效提升政府停車管理績效。

宏碁智通為國內智慧交通與停車領導廠商，歷經多年自行研發之智慧停車解決方案，不論在商轉實績及產品技術發展，表現均領先同業，今年度已陸續取得台南市智慧路邊停車BOT案二期、台北市時段禁停車格智慧開單收費、以及苗栗縣竹南鎮之智慧路邊停車相關計畫，未來全台將突破6,000席智慧停車格。更因應電動車發展趨勢，部分智慧停車柱將整合充電樁設備，提供車主充電之加值服務，讓停車與充電計費皆可一柱搞定。

苗栗縣竹南鎮作為多間科技廠設廠之科技重鎮，市區的停車供給已不敷使用，相較於縣內的頭份市、苗栗市已實施路邊停車收費，竹南鎮更需一個完善的作法有效率的解決民眾停車問題；初期，宏碁智通智慧停車柱將先由竹南火車站周邊等鬧區優先設立130席智慧停車格位，進而拓展至385席，提供民眾「智慧、無紙、低碳、無人、先進」的智慧路邊停車服務。

宏碁智通之智慧路邊停車收費系統有「車輛偵測、車牌辨識、智慧開單、多元繳費」等各種便利功能，不僅提供民眾智慧、便利的停車與繳費服務，其無紙化自動開單，每年能省下超過280萬張的停車單，亦落實環保綠能的設計思維。