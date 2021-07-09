快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

宏碁擴展智慧路邊停車 再奪苗栗專案

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）旗下宏碁智通持續擴展智慧路邊停車版圖，繼台南市、高雄市、台北市陸續獲得重要專案，日前再獲苗栗縣竹南鎮智慧路邊停車收費委託經營專案，將於市區主要道路及竹南火車站周邊，設立385席智慧停車格位，實行智慧開單服務，未來除解決民眾停車需求之外、更能有效提升政府停車管理績效。

宏碁智通為國內智慧交通與停車領導廠商，歷經多年自行研發之智慧停車解決方案，不論在商轉實績及產品技術發展，表現均領先同業，今年度已陸續取得台南市智慧路邊停車BOT案二期、台北市時段禁停車格智慧開單收費、以及苗栗縣竹南鎮之智慧路邊停車相關計畫，未來全台將突破6,000席智慧停車格。更因應電動車發展趨勢，部分智慧停車柱將整合充電樁設備，提供車主充電之加值服務，讓停車與充電計費皆可一柱搞定。

苗栗縣竹南鎮作為多間科技廠設廠之科技重鎮，市區的停車供給已不敷使用，相較於縣內的頭份市、苗栗市已實施路邊停車收費，竹南鎮更需一個完善的作法有效率的解決民眾停車問題；初期，宏碁智通智慧停車柱將先由竹南火車站周邊等鬧區優先設立130席智慧停車格位，進而拓展至385席，提供民眾「智慧、無紙、低碳、無人、先進」的智慧路邊停車服務。

宏碁智通之智慧路邊停車收費系統有「車輛偵測、車牌辨識、智慧開單、多元繳費」等各種便利功能，不僅提供民眾智慧、便利的停車與繳費服務，其無紙化自動開單，每年能省下超過280萬張的停車單，亦落實環保綠能的設計思維。

宏碁 電動車

延伸閱讀

苗栗警方清查未尋獲失蹤人口 半年找到77人

宏碁6月營收站上300億 創七年新高點

苗栗衛生局長工作報告 張蕊仙領略兩樣情2度鞠躬道歉

桃園70歲長者接種疫苗逾7成 明換孕婦、幼教人員專案

相關新聞

家登6月營收2.02億元 月減14%

家登(3680)今（9）日公布2021年6月集團合併營收約2.02億元，月減14%、年減36.7%；上半年營收12.48...

台積電早盤股價一度跌7元 市值降至15.06兆元

美股重挫，費城半導體指數跌逾1%，晶圓代工廠台積電今天股價持續下挫，早盤一度達新台幣581元，跌7元，市值縮水1815億...

大立光策略轉彎 搶攻車用鏡頭

大立光執行長林恩平昨（8）日表示，自駕車帶動車用鏡頭數增加，設計規格也提升，愈來愈有挑戰，大立光一直有對一家大客戶出貨，...

面板雙虎加速價值轉型

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，面板零組件缺料將自今年第4季起逐步緩解，由於大陸面板廠持續擴產腳步並未停歇，確...

面板拐點 漲價派對告段落

繼中小尺寸面板價格漲勢於6月終止之後，7月上旬友達與群創的主要產品-大尺寸電視面板報價也正式終結過去連漲13個月的走勢。

科技產業園區 四企業進駐

經濟部加工出口區管理處近期提報園區投資審查小組，核准通過台中多媒體、福澤科技、傑邁醫學科技及海天網路科技等四家在科技產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。