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馬來西亞柔佛州強化行動管制令 電阻廠有望迎轉單

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

馬來西亞政府宣布柔佛州士乃工業區、優美城工業區7月9日起，至7月22日實施加強行動管制令，所有企業停止營運。凱美（2375）公告子公司旺詮停工，預計影響7月電阻產出降低30%。分析師表示，台系電阻廠商包括國巨（2327）、華新科（2492）、大毅（2478）等電阻廠商將有轉單效應。

法人機構指出，先前馬來西亞全國管制令，仍允許企業60%員工上班，當時預期轉單效應暫不明顯。旺詮之外，在馬來西亞設有廠區的台系被動元件廠還有華新科、千如（3236），據公司官網資料，兩家公司的馬來西亞廠區在雪州，目前未受柔佛州加強行動管制令影響。

台系電阻廠商包括國巨、華新科、大毅，華新科表示有陸續感受到轉單，此次柔佛州加強行動管制令，若政府接下來公告的詳細指令為完全停工，預期其他電阻廠商將有轉單效應。

華新科 大毅

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