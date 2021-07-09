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華碩智慧醫療 導入肺癌早期影像AI判讀系統

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
華碩獲MICCAI接受之研究，鎖定國人十大癌症之首—肺癌，以AI協助篩檢早期症狀之一的肺結節。圖/華碩提供
華碩獲MICCAI接受之研究，鎖定國人十大癌症之首—肺癌，以AI協助篩檢早期症狀之一的肺結節。圖/華碩提供

華碩（2357）與台大資工系特聘教授林智仁、電機系教授王鈺強兩位顧問合作，指導華碩AI研發中心(AICS)工程師與博士生發表七篇論文，皆獲國際頂尖學術會議提前接受(acceptance)，包括：接受率僅13%的醫學影像運算與電腦輔助介入會議(MICCAI)、國際電腦語言學協會(ACL)、電腦視覺與圖形識別會議(CVPR)、國際影像處理會議(ICIP)。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，智慧醫療需高度研發能量支持，此次產學合作突破世界頂尖科研標準，不僅將成果導入華碩肺癌早期醫療影像智慧判讀系統、Miraico ICD-10智慧醫療編碼，以及華碩首款深度學習開源軟體LibMultiLabel，更於全球最大程式碼代管服務與社交平台Github開放無償下載，將促進更多產學研醫合作、教學與臨床應用。

華碩獲MICCAI接受之研究，鎖定國人十大癌症之首—肺癌，以AI協助篩檢早期症狀之一的肺結節，毋須醫師人工判讀影像，僅需將患者放射科報告經華碩AI模型讀取，即自動完成醫學特徵標註，準確率較一般模型提升近30％，一步到位取得高品質資料並減輕專業人力負擔。除肺癌早期篩檢，亦能與醫療院所擴大合作應用場域，協助更多患者早期發現，早期治療。

將於ACL發表的研究，不僅校正深度學習模型CAML歷史參數設定，避免全球開發者使用錯誤參數執行專案，提升實驗成果；亦導入華碩Miraico ICD-10智慧醫療編碼服務，協助完善病歷編碼與健保給付效率，降低醫事人員負擔。研究中所使用的LibMultiLabel開源軟體，更開放免費下載，上線月餘已嘉惠數百位程式開發者，以實際應用推廣深度學習領域研究與產品開發。

華碩 肺癌 軟體

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