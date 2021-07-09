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家登：今年將是晶圓傳載重要里程碑

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

家登精密（3680）於今（9）日公布6月營收報告，集團合併營收約為2.02億元。家登認為，今年是該公司晶圓傳載重要發展里程碑，儘管疫情帶來了不便，仍無法阻礙在國內及大中華市場各大客戶的認證及成長進度。

家登指出，尤其是大中華市場發展尤為快速，目前已奪得各家8吋和12吋廠實績，出貨數量直線攀升，今年成長幅度可期，預計成為家登另一個關鍵成長主力。

疫情近期有趨緩跡象，但防疫資源的不足仍是一個潛在問題，對此民間企業及團體紛紛響應，有錢出錢、有力出力，望能早日協助台灣擺脫疫情的陰影，恢復正常生活。

家登已響應SEMI（國際半導體產業協會）及半導體大廠的募資計畫，偕同多家半導體廠商，投注於「零接觸採檢站」，包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備、生物隔離等設施，提供醫護人員安全、舒適、有保障的工作環境。

此外，家登也捐贈國軍高雄總醫院「快速核酸檢測儀」及「高流量氧氣鼻導管系統」使用於隔離病房，預計下周即能到貨啟用；另捐助18間醫院共45台醫療級空氣清淨機，同時提供醫護及病患健康的醫療環境，阻止疫情擴散也有助於病患早日康復。

家登認為，半導體國家隊一直以來以致力於產業發展為榮，如今疫情當前，更應該展現台灣團結的力量與價值，望能略盡棉薄之力，同島一命，攜手對抗疫情，守護台灣這塊土地的健康。

家登表示，在這段時間，該公司也專注於營運與穩定，用最謹慎的心態，持續將最好的品質與服務予客戶，相信疫情很快會過去，定能再創佳績。

家登 半導體

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