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宏碁陳俊聖：不只忙出貨 積極推動多引擎核心事業

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁集團董事長陳俊聖。 圖/宏碁提供
宏碁集團董事長陳俊聖。 圖/宏碁提供

品牌宏碁（2353）今（9）日舉辦股東會，有股東詢問，台灣疫情狀況不明朗，宏碁因應對策為何？董事長陳俊聖表示，疫情一開始的時候，供應鏈馬上出問題，加上因為疫情引起宅經濟需求，一直處於供不應求的狀態。但陳俊聖強調，宏碁不是只有在忙追貨、出貨，也積極執行多引擎核心事業的策略，例如服務、資訊安全事業等等。

他表示，過去十八個月，集團已經有四個公司IPO，也收購兩家公司，公司規模與觸角持續擴大。

宏碁今日股東會，僅召開18分鐘就結束。儘管大盤大跌逾百點，不過宏碁早盤股價小漲1.23％。

宏碁昨公布6月單月合併營收為300.19億元，創七年新高，年增16.9%，月增21.0%，第2季自結合併營收為797.78億，年增21.7%，季增11.5%，累積前六月合併營收為1513.34億元，年增32.2%。

宏碁指出，營運表現亮點包括電競產品第2季營收年增35.7%、Chromebook第2季營收年增41.8%。

宏碁旗下上市、上櫃、興櫃子公司第2季自結營收全面皆見成長，多重事業引擎的策略持續發酵，海柏特公司第2季營收年增9.1%、安圖斯科技第2季營收年增24.9%、宏碁智通公司第2季營收年增32.2%、倚天酷碁公司第2季營收年增21.4%。

營收 宏碁 股東會

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