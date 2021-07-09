全球競推5G加速發展 半導體設備出貨額連5月創新高

根據國際半導體產業協會（SEMI）6月公布報告顯示，今年第1季全球半導體製造設備出貨金額年增51%，5月北美半導體設備出貨金額亦連五個月續創新高，5G需求龐大，不僅帶動半導體設備出貨頻創新高，也推動國際5G指數報酬率成長，根據彭博資訊（截至2021/06/30），布局國際5G企業的iSTOXX全球未來關鍵科技指數今年以來報酬率達13.81%，不僅高於以傳產為主的道瓊工業指數，亦勝過以高科技股為主的那斯達克指數。

元大投信研究團隊指出，5G、半導體產業為國際趨勢，各國政府與企業皆積極搶進，且5G產業鏈遍及全球，每個國家強項不盡相同，難有單一公司或單一國家即可涵括所有項目，唯有布局全球才能完整把握5G各個發展歷程所帶來的投資機會，5G、半導體設備下半年持續看好，可透過全球布局的5G ETF長線布局。

目前台灣唯一布局全球5G關鍵元件的5G ETF 元大未來關鍵科技（00876），其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股涵括國際知名大廠，包含美國應用材料、美國高通、德國英飛凌、日本村田製造所等，不僅可避免重押單一國家可能面臨的系統性風險外，更經得起5G供應鏈輪動，今年以來該指數報酬率達13.81%，更勝道瓊工業指數12.73%、那斯達克指數12.54%，顯示國際5G企業發展領先傳統產業與一般科技產業。

根據SEMI於6月公布全球半導體設備市場報告，今年第1季全球半導體製造設備出貨金額高達235.7億美元，不僅較去年第4季的194.6億美元再增21%，也較2020年同期的155.7億美元增加51%；另根據SEMI近日公布之最新出貨報告（Billing Report），北美半導體設備5月出貨金額高達35.9億美元，不僅月增率與年增率分別達到4.7%與53.1%，出貨金額更連續五個月創新高。

SEMI全球行銷長表示，今年上半年出貨金額持續增長，隨著半導體產業陸續採取相關措施，紓解近來製造產能的限制，預期下半年半導體設備投資將持續寫下歷史新高紀錄。

觀察國際5G相關知名企業，如全球最大半導體設備大廠美國應用材料、全球第三大半導體設備大廠日本東京威力科創、全球最大車用晶片大廠德國英飛凌等，近期公布最新的財報表現皆優於預期，且市場普遍預期5G半導體產業下半年不僅將持續維持優異表現，甚或可能繳出更亮眼的成績單。