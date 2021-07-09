研華提撥1,200萬元 助遠距門診公益租賃計畫

因應日益嚴峻之新冠肺炎疫情，全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）今（9）日宣布，即日起由研華文教基金會提撥1,200萬元贊助遠距門診公益租賃計畫。該計畫將由研華提供五十台遠距門診視訊推車，由研華文教基金會贊助三到六個月租賃費用，以公益租賃模式提供全台醫療院所及照護機構使用。

研華科技智能物聯網服務事業群副總經理江明志表示，為推動疫情期間遠距看診治療不中斷，讓所有醫護人員於疫情期間，仍能做到與病患間「面對面」的望聞問切互動問診，研華文教基金會將贊助遠距門診公益租賃計畫。研華期望藉此模式不僅為時下台灣社會帶來溫暖，同時以全新租賃模式，加速醫療院所導入智慧醫療科技，進而落實以智慧科技簡化醫護工作流程並提升病患滿意度，力踐研華「永續地球的智能推手」的企業社會責任願景。

江明志進一步補充，藉由研華遠距門診視訊推車，醫院及照護機構不需再進行繁複設定或拉線，只需簡單開機即可直接與遠端病患或後送醫療院所醫師溝通。藉此不僅節省病患通勤看診的時間，且無須出門增加感染風險，醫師則可透過推車的高解析視訊及全方位收音，如親臨現場般提供會診建議，有效提升看診效率及照護品質。此外，也因為遠距門診視訊推車擁有快速擴充的便利性，更可彈性滿足不同門診對生理量測設備的需求。

遠距門診公益租賃計畫，將由研華文教基金會將贊助醫療院所及照護機構三到六個月的遠距門診視訊推車之租賃費用。此公益租賃基本版專案包含遠距視訊推車及視訊軟體，已可滿足多數視訊診察、慢病回診、身心評估等看診需求；另外，也可針對特定專科加值選配如電子聽診器、十二導程心電圖、五官鏡、眼底鏡、手持超音波等生理量測設備，提供皮膚科、眼科、耳鼻喉科等專科適用的診療服務。

研華科技希望能藉此捐獻所長為防疫盡一份心力，歡迎各級醫療院所及照護機構提出申請。另外研華也希望能拋磚引玉，邀請更多醫療設備產業的合作夥伴參與公益租賃計畫，目前已有超象科技股份有限公司、創心醫電股份有限公司、百視美股份有限公司及晉弘科技股份有限公司響應號召，一同加入這波支援抗疫的行列。