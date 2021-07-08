智原報喜 遞交5G NR毫米波ASIC專案
ASIC設計服務暨IP廠智原（3035）報喜，於今（8）日宣布，成功遞交5G NR毫米波ASIC專案，採用於小型基地台基頻／中頻及遠端射頻模組（RRU）。該公司表示，藉由成功案例，公司展示絕佳的整合服務能力，及高速介面IP解決方案，以因應5G網路晶片複雜設計的需求。
智原針對前述專案採用特有的設計方法，成功整合數位邏輯與高速類比電路於單一晶片中。在5G基頻／中頻ASIC專案中，該公司整合完整的類比前端AFE IP，也為該AFE提供高測試覆蓋率的測試方法，確保晶片將來在量產時的品質與高可靠度。
智原營運長林世欽指出，5G無線應用為要角驅動現今的數位經濟，智原擁有豐富的高頻寬網路ASIC服務經驗，有完善的IC整合服務、IP解決方案與量產服務，能協助客戶加快實現5G技術應用。
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