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燦坤董座林技典：今年為超越年 拓展門市至300間

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

3C通路龍頭燦坤（2430）於今年規劃一系列展店計畫，因應不同的社區、商圈類型與消費習慣發展多元店格，於台中開設首間尊榮頂級店格「Surpass超越店」，並持續進行多家店面改裝，2021年6月合併營收20.43億元，年增28.11%。

燦坤董事長林技典表示：「燦坤去年基期低，今年為超越年！以拓展全台門市至300間為目標，不只透過多元化發展、創新店格與大量整改，更持續帶來貼心的服務，並在疫情期間防疫升級，讓消費者安心購物。」

疫情期間停課不停學、居家上班等，使遠距相關需求持續帶動周邊商品業績成長，包含筆記型電腦、顯示器等商品買氣升溫，孩童在家時間增加，亦使電競商品、遊戲機銷量提升。

而居家防疫之下，且適逢6月進入夏季銷售旺季，空調與風扇等季節性商品熱銷，風扇更是帶來兩位數的成長。此外，消費者更注重居家生活品質，使大小家電銷售皆顯著提高，尤其民眾減少外食、開始居家料理，甚至有第二台冰箱的需求，推動6月高階廚房調理家具、冰箱、廚電等銷量大幅增加，並使燦坤6月整體營收大幅成長，超過去年同期。

燦坤 冰箱 疫情

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