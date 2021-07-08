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海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍、左眼被挖出

元太6月營收13.85億元 月增3.8%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

元太（8069）今（8）日公告今年6 月合併營收13.85億元，月增3.8%，年增33.3%。累計今年第2季合併營收40.5億元，季減8.7%，年增8.6%。

元太今年上半年合併營收84.86億元，年增27.6%。今天股價上漲0.5元，成交量約1.18萬張，收82.1元。

元太董事長李政昊昨（7）日在股東會中表示，元太是疫情受惠股，業務成長超乎預期。他對明、後年的景氣抱持「審慎樂觀」看法。而目前最面臨的最大挑戰，則是如何把所需物料拉進來。

同時，元太看好柔性顯示器市場前景，揚州廠將加碼投資6,100萬美元（約合新台幣17.23億元），布局聚醯亞胺膜（PI）自製產能，預估2023年量產。

元太 營收

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