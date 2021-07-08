元太6月營收13.85億元 月增3.8%
元太（8069）今（8）日公告今年6 月合併營收13.85億元，月增3.8%，年增33.3%。累計今年第2季合併營收40.5億元，季減8.7%，年增8.6%。
元太今年上半年合併營收84.86億元，年增27.6%。今天股價上漲0.5元，成交量約1.18萬張，收82.1元。
元太董事長李政昊昨（7）日在股東會中表示，元太是疫情受惠股，業務成長超乎預期。他對明、後年的景氣抱持「審慎樂觀」看法。而目前最面臨的最大挑戰，則是如何把所需物料拉進來。
同時，元太看好柔性顯示器市場前景，揚州廠將加碼投資6,100萬美元（約合新台幣17.23億元），布局聚醯亞胺膜（PI）自製產能，預估2023年量產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言