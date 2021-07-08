宏碁6月營收300.19億元 創七年新高

《財訊》報導指出，這些報告中點名的公司，都有超過十家以上的分析師持續追蹤公司表現；今年以來，也只有少數報告看壞台灣科技業前景。這一點，從所有分析師給出的平均目標價仍居高不下，就可以看出風向。

2021-07-08 15:28