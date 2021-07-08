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宏碁6月營收300.19億元 創七年新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）公司公布2021年6月份單月合併營收為新台幣300.19億元，創七年新高，年增16.9%，月增21.0%；2021年第二季自結合併營收為新台幣797.78億，年增21.7%，季增11.5%；累積前六月合併營收為新台幣1,513.34億元，年增32.2%。

營運表現亮點包括：電競產品第二季營收年增35.7%、Chromebook 第二季營收年增41.8%。

宏碁公司已上市、上櫃、興櫃子公司皆已分別公布2021第二季自結營收並全面皆見成長；建立多重事業引擎的策略持續發酵，海柏特公司第二季營收年增9.1%、安圖斯科技第二季營收年增24.9%、宏碁智通公司第二季營收年增32.2%、倚天酷碁公司第二季營收年增21.4%。

營收 宏碁

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