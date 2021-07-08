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塑膠射出機龍頭富強鑫飆出貨 6月營收創新高

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）受益歐美解封、東京奧運激勵客戶群拉貨積極，6月營收創下4.28億元的新高，年增75.5%。該公司指出，目前在手訂單已滿檔逾半年，下半年營運進一步上攻可期。

富強鑫表示，大陸歷經新冠肺炎疫情肆虐後，自去年下半年開始出現報復性消費，帶動車燈等汽車零組件廠和3C家電廠相繼增購設備、搶食商機；接續，隨著歐美解封、東京奧運到來，以及亞洲宅經濟急速發展，更引爆客戶群大舉投資設備。

包括交通業、3C電子業、運動器材業及家用精品持續正展開擴張產能動作，而單源以台灣、歐美、大陸和東南亞為主，帶動該公司出貨量飆高，以6月營收來看，單月交出4.28億元的亮麗成績單，刷新歷史紀錄，年增75.5%、月增14.7%。

同時一舉推升第2季營收達突破11億元，達11.75億元，也創單季新高，累計上半年營收為21.42億元，年增長85.6%。富強鑫8日上漲0.15元，收在15.75元。

該公司並指出，目前兩岸三廠和印度廠的產能均已滿載，接單處於供不應求狀況，在手訂單能見度已逾六個月，可挹注下半年營運表現。法人預期該公司全年營收上看40億元，有實力創下新里程碑。

另富強鑫正斥資10億元啟動大陸第三個工廠杭州灣新廠的籌建，預估在2023年投產，主要生產大型特殊機種，如二板射出機、大型雙色機、大型水平對射式二板雙色機等，新廠產能為寧波廠的兩倍，最大產值可達一年人民幣10億元，可為未來營運增添新成長動能。

東京奧運 營收

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