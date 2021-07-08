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和碩8月4日舉行股東會 市場關注兩大議題

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

代工大廠和碩（4938）今（8）日公告，董事會決議股東會將於8月4日舉行，預料屆時股東會，市場將關注和碩下半年iPhone新機業務，以及和碩在電動車領域布局進展。

和碩今日公告，董事會決議股東會將於8月4日舉行；和碩已於6月30日進行除權息交易，每股派發現金股利4.49元，除息參考價為69.2元，至今尚未填息。

市場關注，由於新iPhone即將於今年9月上市，和碩今年新機業務將以組裝mini為主，屆時智慧手機業務議題，預料將成為股東會焦點。

此外，和碩近年加速擴大新業務，已預定在北美擴廠，以服務電動車大客戶特斯拉（Tesla）。和碩總經理暨執行長廖賜政先前指出，除了四輪電動車業務以外，積極開拓電動腳踏車與摩托車領域，預期相關業務未來五-十年都有二位數成長。

蘋果表定於今年9月公布的新一代iPhone，從市場最關注的新機外觀及定價來看，外觀較顯著的改變為螢幕頂端的感應器區域將縮小，其餘則以優化既有功能為主，可視為上一代iPhone 12系列的延伸機種。

法人指出，新iPhone將於今年9月上市，和碩、鴻海（2317）身為主要代工廠，第3季邁入傳統旺季，隨著新機於於第3季季底出貨，營收可望有顯著成長。

和碩今年5月營收903.21億元，月減2.9%、年減20.9%，為2018年5月以來、近3年同期低點；累計今年前五個月營收3,999.48億元，年減19.4%。

和碩指出，5月營收相較4月下滑，主因產品組合不同；法人表示，和碩5月營收下滑，主要原因應是iPhone進入新舊機種交接期影響，在出貨逐月減緩下，導致單月營收進一步下滑。

和碩 股東會

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