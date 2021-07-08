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汎銓6月、上半年營生 雙創歷年同期新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體材料分析廠商汎銓（6830）今日公布2021年6月營收新台幣1.28億元，月增7.3%、年增24%；累計2021年上半年營收新台幣6.67億元，較去年同期成長32.5%，汎銓6月、上半年營收皆創公司歷年同期新高。

汎銓表示，主要受惠於兩岸包括半導體上、中、下游產業之客戶持續推進先進製程升級、以及擴大第三代半導體材料的研發技術投入，創造汎銓的材料分析（MA）服務訂單與業績皆明顯較以往增加，惟因疫情三級警戒限制，各產業之客群皆配合政府政策進行分艙分流制度，使得6月營收月增率的幅度比公司原有預期略有減緩。

不過，汎銓表示，隨著竹北台元營運據點陸續引進最新的各項分析設備到位，吸引客戶前來委案，加上汎銓整體故障分析（FA）市佔率也不斷提升，挹注公司未來營收、獲利有機會續創佳績。

當前第三代半導體氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）這兩種材料供不應求下，汎銓觀察已有許多材料廠積極擴增產能、半導體廠與學術單位結盟研發新材料應用、配合半導體客群投入氮化鎵晶圓及碳化矽晶圓之研發等，整體第三代半導體市場前景明確且看好下，皆為汎銓MA業務接單提供有利的拓展空間，汎銓將伴隨著更多半導體廠商投入相關技術，助力公司持續保持良好的訂單能見度以及產能利用率。

展望2021年下半年，汎銓看好，材料分析業務仍為驅動公司整體營運成長的引擎動能，一方面，積極與既有客戶保持密切溝通，確保客戶研發時程不受影響；另一方面，身為半導體產業鏈上「領航者」的重要角色，汎銓持續引進業界最先進分析設備，擴增布局於兩岸各實驗室的產能；在技術方法，汎銓科技並準備好Å世代超薄試片製備技術、奈米級晶相分析、奈米級擴散分析、5G天線整合分析解決方案及散出型封裝解決方案等先進分析技術，協助客戶在遇到難題時，可以立即提供相關解決方案。

此外，汎銓亦結合學術單位進行產學合作，針對最新材料、結構等投入各項分析研發，保持領先業界的檢測分析技術，拉高MA產業競爭門檻，並持續透過從點、線到面的全方位材料分析，為客戶們提供最佳的解決方案，加速研發時程，增添公司未來接單業務的市場範疇。

半導體 營收

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