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智慧餐廚iCHEF投資QLiEER 將開發服務業POS系統

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土新創、智慧餐飲科技業者iCHEF 今（8）日宣布以新台幣 3,000萬元、策略性投資QLiEER（客立樂） 團隊。主要看好其POS產品開發與技術實力，拓展虛實整合（ OMO）生態圈，並持續運用科技讓更多類型開店業者能夠使用世界級的營運管理系統，進而能優化營運、翻轉營收。

iCHEF目前有超過8,000間餐廳夥伴，認為POS終端機則是智慧餐飲科技核心，提供餐廳有效的數據分析與應用服務。QLiEER長期為服務業客戶提供多樣化的店舖管理工具，服務包含屋馬燒肉、一蘭拉麵等知名客戶，每天協助店家處理上百萬筆交易。

雙方合作之後，iCHEF將挹注軟體開發經驗和資源，與QLiEER團隊共同拓展台灣OMO生態系商機，打造服務產業第一名的POS品牌。

iCHEF 共同創辦人暨執行長吳佳駿表示，看好QLiEER團隊的技術實力以及在服務產業的耕耘，此次策略性投資希望能增強雙方的合作綜效， 不只為餐飲業，也為服務業建構更好的營運管理系統。未來QLiEER既有的上千家客戶將持續由原團隊提供服務，也將開發專給服務業開店業者使用的POS系統，將服務範疇拓展至美容美髮、運動、休閒等產業。

餐飲業

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