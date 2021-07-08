茂迪訂單暢旺 6月營收創30個月新高

太陽能模組廠茂迪（6244）今（8）日公告6月營收6.57億元，月增34.1%、年增86.6%，單月營收創30個月以來新高，業績表現優於市場預期。

茂迪今年上半年營收27.37億元，年增54.9%。茂迪指出，上月營收大幅成長主因來自高效能太陽能電池模組出貨暢旺，加上外包產能貢獻以及年初部分產品遞延出貨的狀況已順利出貨，推升業績高飛。

展望未來，茂迪表示，公司持續看好今年台灣太陽能市場需求，目前產能已逐步達到滿載狀態，甚至部分產能採用外包方式，藉此全力滿足客戶需求，而部分產品線訂單能見度已看到第4季。

法人認為，從茂迪過往業績軌跡以及手上握有訂單估算，第3季很有機會比第2季顯著成長，整體下半年營運將優於上半年，全年業績表現可期，今年獲利表現樂觀。

茂迪今年以來接單及出貨旺盛，單月合併營收持續攀升，除國內需求外，開拓國外市場也逐漸顯現成果，是帶動營收成長的重要因素。茂迪過去二年積極推動高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，也帶動公司整體營收表現節節攀升。

此外，茂迪日前新接獲雲林太陽能案場，並採用新型材料與技術，其發電能力相較於目前的技術可增加超過18%，可為案場業主帶來更高的經濟效益，因此深受青睞。

茂迪表示，本次新型太陽能模組採用全新技術，因此量產初期碰到的問題可預期，但公司已逐步克服，並且已漸入佳境，目前下世代模組訂單已看到年底。