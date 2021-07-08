元晶太陽能尖端電池產線投產 發電功率倍增

元晶（6443）太陽能全新裝設的尖端太陽能電池產線日前已經架設完成並開始試產，該產線為目前全台灣最新、最尖端的產線，產出每片電池的發電功率是現有同業舊式產線的兩倍，可有效提升國內太陽能發電效率達到世界一流水準。

據了解，該尖端太陽能電池產線係自三月開始安裝，經過四個月的裝機與調整，日前已經順利開始試車投產，將可生產8吋（M6）到12吋（G12）規格的各種大尺吋太陽能電池，預計每片電池的發電功率最多可達現有的兩倍（G12）。

元晶表示，新電池產線年產能可達400MW，未來導入12 吋晶片規格，電池年產出更可以高達500MW 之多，屆時元晶高效能電池的年總產能將可達1GW以上。再搭配元晶自一月就已經開始投產的新型模組產線，每片高效模組的發電功率可以從現有的最高350W，一舉提高到700W 之多，躋身世界太陽能最高效率之列。

元晶公司發言人江郅豪副總表示，該公司全新的太陽能電池加模組產線，總投資額達新台幣9億元，並將陸續引進數百名高科技人才精進製程水準，未來推出更高效能模組，將在台灣地狹人稠的應用環境上，創造更高發電效果以及更優異的土地利用效率，進一步改善目前太陽能安裝土地取得不易的問題。目前元晶正向經濟部標準局申請相關的高效能模組認證，預計將是國內最早推出新一代高效能模組的廠商。元晶未來的市場佔有率以及產品競爭力相當值得期待。