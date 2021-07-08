華邦電6月營收87.22億元 創歷史新高

記憶體大廠華邦電（2344）今（8）日公佈自行結算的今年6月營收報告。華邦含新唐科技等子公司，6月合併營收為87.22億元，較上個月增加6.28%，單月合併營收再創下歷史新高。

華邦電6月合併營收為87.22億元，較上個月增加6.28%，也較去年同期大幅增加111.16%。累計今年第二季合併營收為252.33億元，較今年第一季營收213.25億元成長18.32%，也較去年同期大幅成長97.87%。

華邦電累計今年上半年合併營收為465.60億元，較去年同期增加91.59%。

目前記憶體市況仍維持熱絡，利基型記憶體產品、舊款的DDR3系列等，市場需求動能仍明顯大於供給，因此，華邦電近期營收仍持續攀升，第二季整體營收表現符合市場預期，再度創下單季合併營收的歷史新高水準。

市場法人指出，目前市場在DRAM市況方面，DDR3供給仍相當吃緊，產品漲格仍維持上漲，而在NOR Flash方面，因中國部分產能轉移生產邏輯晶片，使得投片量減少的情況下，預期NOR及SLC NAND供不應求情況將持續至下半年。