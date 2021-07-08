致新6月營收 創歷史次高

電源管理晶片廠致新（8081）今（8）日公布6月營收為8.08億元，雖然只有月成長0.7%，但仍改寫歷史次高，並比去年同期大增四成；累計第2季營收是23.81億元，季增9%。

受惠於LCD面板、筆電需求成長，致新今年上半年營收達到45.65億元，比去年同期顯著成長36.3%。

致新今年第1季營收和獲利雙雙創下歷史新高，每股稅後純益4.66元，第2季營收又再寫新高，法人預期，第2季獲利表現將可優於上季。

致新認為，第2季將受惠於需求遞延，第3季又進入傳統旺季，第4季還會迎接客戶籌備明年庫存，因此今年整體需求很難下降，而致新本身下半年取得的產能將較上半年增加。

在取得產能增加的情況下，法人認為，致新下半年業績表現應可比上半年好。