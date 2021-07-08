致新6月營收 創歷史次高
電源管理晶片廠致新（8081）今（8）日公布6月營收為8.08億元，雖然只有月成長0.7%，但仍改寫歷史次高，並比去年同期大增四成；累計第2季營收是23.81億元，季增9%。
受惠於LCD面板、筆電需求成長，致新今年上半年營收達到45.65億元，比去年同期顯著成長36.3%。
致新今年第1季營收和獲利雙雙創下歷史新高，每股稅後純益4.66元，第2季營收又再寫新高，法人預期，第2季獲利表現將可優於上季。
致新認為，第2季將受惠於需求遞延，第3季又進入傳統旺季，第4季還會迎接客戶籌備明年庫存，因此今年整體需求很難下降，而致新本身下半年取得的產能將較上半年增加。
在取得產能增加的情況下，法人認為，致新下半年業績表現應可比上半年好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言