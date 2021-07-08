馬國要求特定工業區停工兩周 環球晶：影響不大

馬來西亞新冠肺炎疫情居高不下，當地宣布針對特定地區實施加強行動管制令，採取區內全面停工兩周的強烈作法。對此，環球晶（6488）表示，目前所知，就該公司的工廠所在地來看，這次做法應該和前次差不多，人力會降載六成，將調度其他廠區因應，影響不大。

馬來西亞新冠肺炎疫情居高不下，當地政府在5月到6月間實施多次階段性全國管制防疫措施時間，並一度要求各廠區只能維持八到六成的出勤人力，當時有不少在當地設廠的廠商陸續公告受影響情況。

因馬來西亞確診數仍高居不下，有廠商已經收到當地政府的命令，要求士乃工業區所有企業停止營運，時間自7月9日凌晨00:00直到7月22日晚間23:59，為期兩周。

環球晶目前在八個國家共有16座工廠，其中，馬來西亞廠主要負責6吋矽晶圓的切片業務。

針對馬來西亞最新的加強行動管制令，環球晶表示，據初步了解，對該公司來說，這次的管制情況和前一次差不多，都是要求人力要降載六成。

環球晶表示，位於馬來西亞的工廠是6吋廠，將使用前一波因應方式，調度其他地區的6吋廠產能增援，影響不大；但會密切注意後續是否還有進一步管制措施。

馬來西亞是全球重要的生產基地之一，有超過50家半導體公司在當地設廠，全球封測市占率約一成，其餘明顯的產業群聚還有被動元件業，不但是日系被動元件廠村田製作所和三大鋁質電解電容廠的海外重要生產據點，台廠則有華新科、凱美旗下旺詮等在當地設廠。