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景碩、南電傳人事異動 兩大集團比拚載板實力

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB暨IC載板大廠景碩（3189）、南電（8046）近期紛傳人事異動，業界分別提到，二者高階主管在今年股東會後預料將分別有所異動，不過，原則上都將由母公司的集團增派高階主管，也反映兩大集團對於載板布局的高度重視。

目前以產能規模而言聯電（2303）集團旗下的欣興（3037）仍居台廠最大，不過業界分析，近年南電在台塑集團支持之下，產能擴充超效率進行，同時景碩也多管齊下在和碩集團支持之下緊追擴充，兩大集團在看好載板應用前景下將有新一輪動作。

由於今年景碩7月12日股東會將改選董事，相關提名董事名單已首度增列和碩（4938）執行長廖賜政，熟知產業人士提到，廖因率領團隊加速景碩脫離類載板損失的陣痛，隨著下一輪ABF載板擴充與和碩集團大家長重視也將兼任景碩高階主管職並出任董事。現任董座郭明棟維持不變，總座陳河旭原即為景碩投資旗下隱形眼鏡廠晶碩（6491）法人代表、未來重心傳將放在推動晶碩在海內外成長上。

至於南電今年預計8月3日召開股東常會，雖無列出選舉議案，但業界盛傳，原南亞（1303）的法人代表現任董座吳嘉昭屆齡退休，因而大股東南亞有意改派法人代表，惟實際情況尚待屆時股東會後召開董事會明朗。

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