緯穎：下半年訂單展望優於上半年 缺料是最大變數

緯穎（6669）今（8）日舉行股東會，執行長洪麗甯會後表示，2021年下半年訂單展望，比上半年好，但是零組件缺口超過10%，第3季缺口比第2季大，雖然沒有悲觀，但也不敢樂觀，2021全年可以較去年成長，但是能否雙位數成長，必須看材料供應狀況。她強調，天無絕人之路，但是要很努力。

針對目前貨運缺櫃缺船？洪麗甯說，這是全世界面臨的問題，必須拉長供貨與備料時間，所以存貨會有較大增長。至於多出來的成本如何反應？她說，目前逐筆討論，大部分客戶願意接受，緯穎有時要到現貨市場去搶貨。

她指出，以前交期預估四周到六周，現在拉長到兩倍時間。同時，訂單也跟著拉長，已經銷售到2022年底，因為缺料缺很兇，為因應業績最大化，會把錢會投入到存貨上。

至於缺什麼料？她說，第2季若是沒有缺料，業績可以再多10%。目前在墨西哥與捷克廠，交換器最缺，因為網通公司處境為難，由客戶主導分配。至於主機板與組裝方面，有三四千個零件，缺在小料，德儀（TI）就很有名，缺上百種材料，一顆一顆來處理，目前比較困難的是TI，因為TI缺太多，每天不停追料，或引進台系廠商，換材料來克服。

她說，上半年的材料還有庫存可以掃，到了下半年，庫存可能都掃光了，所以很嚴峻，目前很多活動都在進行，例如尋找替代廠商，大家同心協力，看有什麼辦法，可以做出最大業績。

至於馬來西亞廠進度？她指出，這是緯穎第一次買地蓋廠，過去都是用緯創（3231）與啟碁（6285）的廠房或土地。因應全球布局，客戶會擔心在中國製造太多，加上很多大客戶在新加坡蓋資料中心，例如臉書，而且印度、澳洲都有客戶，預定明年第4季底建設完成，2023年營運。並且與主要客戶都已經談過了。

資本支出方面？她說，今年不會顯著，約10億元，因為馬來西亞是組裝廠，主機板是留在台灣生產，組裝主要是吃電力，還有技術人員。

目前緯穎的SMT線，除了南科廠與墨西哥廠之外，緯創新竹湖口廠也有協助緯穎做，期待緯穎南科廠在2022年底，能夠擁有整個樓，將比現在大兩倍的產能，因為啟基在隔壁蓋大工廠，屆時啟碁的產能就可以移到新的大樓。

至於英特爾晶片延遲，是否影響業績？她說，「我們本來就認為現在的時程才合理，沒有太大意外，同時，不同晶片廠崛起，我們會做多方設計，包括AMD與ARM等，我們不會賭在一個晶片上」。