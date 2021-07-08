智邦國際級獨董入列 助攻邊緣運算、AI

網通大廠智邦（2345）今（8）日股東會進行董事改選，獨董大有來頭，除黃樹傑、李發耀、郭明鑑三位分別是會計、醫療、金融領域大老，更找來三位國際級獨董，包含伊藤忠前董事長小林榮三及兩位創業家Ankur Singla、Avigdor Willenz，董事會如同一個小小聯合國，更將加速智邦搶進國際市場腳步，並在智邦發展邊緣運算、雲端、AI等新技術扮演重要角色。

智邦自2018年股東會改選，獨董人數就超越一般董事，目的是徹底落實所有權跟經營權分離，也是科技業公司治理中相當罕見的作法，更是效法追隨台積電（2330）的公司治理，當時智邦董事會中有五席獨董，四席一般董事。

此次智邦改選新一任董事名單，獨董擴大為六席，占董事會三分之二，除一般董事寬鑫投資、智邦大陸董事長黃國修、延信代表人杜恒誼，其他六席都是獨董，三位來自台灣，另外三位獨董則分別是日本人、印度人及以色列人，加上智邦執行長馬思睿（Edgar Masri）是黎巴嫩裔美國人，智邦開董事會可說是小小聯合國。

智邦新一屆董事會，成員組成更加多元且國際化，要帶領智邦進入下一個成長階段，要引領智邦搭上產業跟新科技發展趨勢。

智邦獨董黃樹傑，是勤業眾信聯合會計師事務所前總裁，李發耀曾任台北榮民總醫院代理院長，可望成為台灣IT產業跟醫療結合重要橋樑，郭明鑑曾任漢鼎亞太董事、黑石集團（香港）副董事長，現任國泰世華董事長。

智邦更找來三位重量級的國際人士，小林榮三（Eizo Kobayashi）是伊藤忠商社前董事長，目前仍是伊藤忠名譽董事、現任日本航空獨董、日本交易所集團獨董，對於大型企業營運轉型及國際化具備豐富經驗。

Ankur Singla、Avigdor Willenz則是國際間知名創業家，高度掌握新技術市場走向，未來不同市場領域的技術跟產品都會跟網路搭上關係，兩位獨董也將成為智邦發展邊緣運算、雲端、AI扮演重要角色。

Ankur Singla擁有美國史丹佛大學電氣工程系碩士，是全球首家通用邊緣技術及服務平台的新創公司Volterra的創辦人，今年初全球應用系統傳輸網路公司F5網路完成收購Volterra。

Avigdor Willenz曾創辦多家公司， 2000年將晶片製造商Galileo以27億美元賣給Marvell， 2015年以3.5億美元將晶片公司Annapurna賣給Amazon，後來又創辦Habana，打造世界最快人工智慧晶片，2019年以20億美元賣給英特爾，成為英特爾在人工智慧重要佈局。