緯穎：將在馬來西亞設廠 今年營運穩定向上

雲端伺服器大廠緯穎（6669）今（8）日舉行股東會，緯穎董事長林憲銘表示，雖然台灣爆發本土新冠肺炎疫情，但是緯穎運作穩健，沒有受到太大影響，上半年營收904.83億元，仍成長3.76%，至於今明年業績展望，因為沒有做財測，預期仍將穩健成長。

緯穎執行長洪麗甯則表示，緯穎每股純益（EPS）已經連續兩年居上市公司第二名，在研發方面，緯穎持續發展液冷伺服器相關技術。

緯穎之前就宣布，透過參與資料中心液冷技術領導廠商 LiquidStack 的 A 輪融資，取得一席董事席位。緯穎與 LiquidStack 建立策略夥伴關係後，將利用雙方的兩相浸沒式冷卻技術，共同推進新一代資料中心 IT 基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算，以及高效能運算應用的發展。

在製造方面，洪麗甯說，將在馬來西亞設立組裝廠，目前緯穎生產基地包括台灣台南與墨西哥等地，其中墨西哥是利用偉創的廠房。

在業績方面，洪麗甯說，2021年強勁需求，但感受供應鏈供貨的緊張壓力，2021年上半年營收創歷史新高，下半年需求暢旺，但供應鏈的材料仍緊張，期待能夠穩定成長，同時，投入5G與邊緣運算等產品，並通過電信公司測試，該公司將提供5Ｇ與邊緣運算產品，為緯穎拉出第二條成長曲線。