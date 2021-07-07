快訊

一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

暑假到了 郭台銘為小學生提供1到6年級免費數學課程

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘在臉書貼文表示，放暑假了，家長們這段時間都辛苦了，永齡為所有小學生提供1-6年級的免費數學課程！

郭台銘說，10多年來永齡花了上億經費為小學生編寫全新觀念的教材，到現在為止，有超過10萬個小學生使用，成績都能進步，因為疫情關係，我讓基金會研究如何開放給更多孩子受惠，這個暑假永齡數學課程完全免費搬到線上，不管是複習還是預習，全部適用！

他說，在此感謝麥奇數位教育科技將這些教材內容線上化，並提供免費平台，他們的英語教學也做的很好！～疫情當下，所有的人都可以積極貢獻自己心力，有信念，一起迎向疫過天晴！

報名連結:

https://landingpage.tutorjr.com/LandingPage/TaiOneEd_yonglin_summerplan/Index

訂課教學影片連結:

https://youtu.be/PNqdfVupFnY

暑假到了，鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會，為小學生提供1到6年級免費數學課程。圖／永齡提供
暑假到了，鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會，為小學生提供1到6年級免費數學課程。圖／永齡提供

疫情 暑假 數學

延伸閱讀

郭台銘BNT疫苗採購進度 曾馨瑩代夫出面說明

曾馨瑩也是她神隊友！賈永婕喊話郭董「疫苗請加油」

傳郭台銘與上海復星達協議 郝龍斌：戳破大陸阻擋謊言

鴻海每股配4元7月22日除息 估郭台銘53.68億元入袋

相關新聞

彭博：一汽取得拜騰管理控制權 鴻海電動車夢恐受阻

鴻海集團透過與拜騰結盟跨足電動車市場的努力受阻，知情人士透露，拜騰債權人中國第一汽車集團（一汽）已取得拜騰的管理控制權。

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

市場傳出聯電（2303）榮譽董事長曹興誠，於上月底飛國外打疫苗，人在美國紐約的曹興誠表示，並非是因為等不及才出國打疫苗，...

南科3、4月營收成長24% 積體電路占比近64%

科技部南科管理局今公布今年3、4月營業額1604.04億元，較去年同期成長23.77%，積體電路及光電產業帶來雙位數成長...

台積電去年新進員工離職率逾15% 今年目標改善

台積電（2330）正在快速擴張，依據該公司發布最新的企業社會責任報告書中顯示，去年一年內新進人員離職率超過15%達到15...

太陽能產業鬧內訌 模組廠和系統商陷惡戰

台灣太陽能產業今年受惠政府積極釋出標案以及政策支持下，原先以為市場需求將全面起飛，讓產業發展露出曙光，如今竟因模組量價問...

英特爾CEO高喊美國優先 陸行之：沒把彼此當夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格6月下旬在美國新聞網站「POLITICO」發文強調「美國優先」，直指美國應該重點支持英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。