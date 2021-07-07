暑假到了 郭台銘為小學生提供1到6年級免費數學課程

鴻海（2317）創辦人郭台銘在臉書貼文表示，放暑假了，家長們這段時間都辛苦了，永齡為所有小學生提供1-6年級的免費數學課程！

郭台銘說，10多年來永齡花了上億經費為小學生編寫全新觀念的教材，到現在為止，有超過10萬個小學生使用，成績都能進步，因為疫情關係，我讓基金會研究如何開放給更多孩子受惠，這個暑假永齡數學課程完全免費搬到線上，不管是複習還是預習，全部適用！

他說，在此感謝麥奇數位教育科技將這些教材內容線上化，並提供免費平台，他們的英語教學也做的很好！～疫情當下，所有的人都可以積極貢獻自己心力，有信念，一起迎向疫過天晴！

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