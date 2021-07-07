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華邦電記憶體助力瑞薩微處理器 加速構建嵌入式AI系統

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）今日宣布，正式確認華邦HyperRAM和SpiStack (NOR+NAND) 記憶產品，能與瑞薩安謀架構的 RZ/A2M微處理器 (MPU) 搭配使用，加速構建嵌入式AI系統。

華邦電表示，該公司長期供應瑞薩各類外部記憶體，其中包括DRAM、NOR Flash和NAND Flash等嵌入式系統的主流記憶體產品， RZ/A2M的客戶也因此受益。

至於瑞薩RZ/A2M微處理器，適用於人機界面 (HMI)，尤其是帶有鏡頭的HMI應用。 RZ/A2M還支援廣泛應用於移動設備的移動產業處理器介面 (MIPI)，並配備用於高速影像處理的動態可配置處理器 (DRP)。

RZ/A2M也具備兩個乙太網通道，能夠通過加密硬體加速器提升安全性能。因此， RZ/A2M 可實現安全可靠的高速網路連接，廣泛應用於消費電子產品和工業設備的圖像識別。

華邦電強調，該公司的HyperRAM，是嵌入式AI和影像處理分類的理想選擇。HyperRAM在保證電子電路足夠小的同時還可提供高儲存空間和高資料頻寬，以支援圖像識別等計算密集型工作負載。

此外，SpiStack產品，可使設計人員以最微小型的系統設計靈活地將代碼存儲在NOR晶片，並同時將資料存儲在NAND晶片中。

處理器 華邦電 瑞薩

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