快訊

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

彩晶董事會決議 將砸170億元擴充產能

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

彩晶（6116）董事會今（7）日決議，核准 170 億預算，做為南科廠擴充 3 萬片TFT-LCD產能相關設備所需。這項投資案，將自本（7）月起陸續投資

彩晶表示，董事會核准新增170億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13 萬至 14 萬片，產能提升約 2 成。

彩晶指出，董事會這次通過將在南科既有廠房再增設一條中小尺寸面板產線，依面板廠新建、設備驗證時程估算，新產能最快將在 2023 年開出，屆時月產能可望從目前約 13-14 萬片，提升至 16-17 萬片。新產能仍主要以中小尺寸面板應用為主，包含手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等，也將同步朝 mini/microLED 背光產品發展。

彩晶董事會亦通過，將於 7 月 29 日召開股東常會，預計將通過去年盈餘分配，每股將配發 0.5 元現金股利，並全面改選董事，含四席董事、三席獨董。

彩晶新任候選名單除董事長焦佑麒、華新麗華、和鑫 董事長馬維欣外，將新增新光人壽副總經理吳欣盈，獨董候選名單方面，除趙辛哲、孫璐筠外，將新增洪慶山。

彩晶 面板

延伸閱讀

期貨商論壇／凌陽期 布局進場

連跌！友達大戶怒刷多筆「414」賣單 怨氣沖天笑壞網友

彩晶持股中光電逾2%

彩晶、南電 四檔搶鏡

相關新聞

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

市場傳出聯電（2303）榮譽董事長曹興誠，於上月底飛國外打疫苗，人在美國紐約的曹興誠表示，並非是因為等不及才出國打疫苗，...

彭博：一汽取得拜騰管理控制權 鴻海電動車夢恐受阻

鴻海集團透過與拜騰結盟跨足電動車市場的努力受阻，知情人士透露，拜騰債權人中國第一汽車集團（一汽）已取得拜騰的管理控制權。

南科3、4月營收成長24% 積體電路占比近64%

科技部南科管理局今公布今年3、4月營業額1604.04億元，較去年同期成長23.77%，積體電路及光電產業帶來雙位數成長...

台積電去年新進員工離職率逾15% 今年目標改善

台積電（2330）正在快速擴張，依據該公司發布最新的企業社會責任報告書中顯示，去年一年內新進人員離職率超過15%達到15...

太陽能產業鬧內訌 模組廠和系統商陷惡戰

台灣太陽能產業今年受惠政府積極釋出標案以及政策支持下，原先以為市場需求將全面起飛，讓產業發展露出曙光，如今竟因模組量價問...

英特爾CEO高喊美國優先 陸行之：沒把彼此當夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格6月下旬在美國新聞網站「POLITICO」發文強調「美國優先」，直指美國應該重點支持英特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。