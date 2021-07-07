彩晶董事會決議 將砸170億元擴充產能
彩晶（6116）董事會今（7）日決議，核准 170 億預算，做為南科廠擴充 3 萬片TFT-LCD產能相關設備所需。這項投資案，將自本（7）月起陸續投資
彩晶表示，董事會核准新增170億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13 萬至 14 萬片，產能提升約 2 成。
彩晶指出，董事會這次通過將在南科既有廠房再增設一條中小尺寸面板產線，依面板廠新建、設備驗證時程估算，新產能最快將在 2023 年開出，屆時月產能可望從目前約 13-14 萬片，提升至 16-17 萬片。新產能仍主要以中小尺寸面板應用為主，包含手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等，也將同步朝 mini/microLED 背光產品發展。
彩晶董事會亦通過，將於 7 月 29 日召開股東常會，預計將通過去年盈餘分配，每股將配發 0.5 元現金股利，並全面改選董事，含四席董事、三席獨董。
彩晶新任候選名單除董事長焦佑麒、華新麗華、和鑫 董事長馬維欣外，將新增新光人壽副總經理吳欣盈，獨董候選名單方面，除趙辛哲、孫璐筠外，將新增洪慶山。
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