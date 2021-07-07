氮化鎵應用於5G多晶片模組 恩智浦實現高效能行動網路

半導體大廠恩智浦（NXP ）今（7）日宣布將整合氮化鎵（GaN）技術至恩智浦多晶片模組平台，此為5G效能領域的重要產業里程碑。

恩智浦表示，位於美國亞利桑那州的氮化鎵晶圓廠，為美國專門製造射頻功率放大器最先進的晶圓廠，基於對該晶圓廠的投資，恩智浦率先推出5G大規模MIMO射頻解決方案，此解決方案結合氮化鎵的高效率與多晶片模組的緊湊性。

恩智浦表示，在多晶片模組中使用氮化鎵可在2.6 GHz頻率下，將產品組合效率提高至52%，比公司上一代模組高出8%。

恩智浦透過在單個裝置中採用專利組合LDMOS（Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor）和氮化鎵技術，進而提高效能，可提供400 MHz的瞬時頻寬，僅用一個功率放大器即可完成寬頻射頻設計。

恩智浦小尺寸5G多晶片模組現在可實現上述能源效率和寬頻效能。全新產品組合將使射頻開發人員減少無線電單元的尺寸和重量，幫助行動網路營運商降低在蜂窩式基地台和屋頂部署5G的成本。

在單個封裝中，模組整合了多級（multi-stage）傳輸鏈（transmit chain）、50歐姆（ohm）輸入／輸出匹配網路和Doherty設計。恩智浦現在使用其最新SiGe技術添加偏壓控制，該全新整合步驟實現無需再使用單獨的模擬控制IC，即可對功率放大器效能提供更嚴密的監控和最佳化。

恩智浦半導體執行副總裁暨無線電功率業務部總經理Paul Hart表示，恩智浦開發了專用於5G基礎設施的獨特技術工具箱，包括專有的LDMOS、氮化鎵和SiGe以及先進封裝和射頻設計IP，讓公司能夠運用每個元件的優勢，並針對每個使用情境以最佳方式將這些優勢結合在一起。

如同上一代模組，全新裝置均為引腳相容。射頻工程師可以在多個頻段和功率等級擴展單個功率放大器設計，縮短設計周期，在全球加速推5G相關產品。