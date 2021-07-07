TPK度小月 6月營收月減14%

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）今（7）日公告6月營收70.98億元，月減14.6%、年減19.8%，該公司預計今（8）日召開股東會，通過去年財報以及股息政策。

TPK今年上半年營收537.73億元，年減4.4%。展望未來，TPK總經理謝立群先前法說會指出，公司第2季因處於產業傳統淡季以及客戶新舊產品交替期，營收將比上季下滑，預計下半年將逐步回溫。

TPK去年第3季開始揮軍3D列印產品，目前主要生產製作高級運動鞋的零件，並於去年下半年開始量產，而今年產品線預料將擴大到頭盔內襯、腳踏車坐墊等，該業務今年將大幅成長，但整體營收占比還不高。

至於奈米銀布局方面，TPK現階段奈米銀觸控主要應用在大尺寸觸控螢幕，像是教育電子白板等等，中小型產品仍在開發階段，其中折疊觸控手機螢幕是未來的機會之一，但還沒有具體量產時程。

至於車用方面，TPK近年來積極耕耘車用市場，預計今年將取得相關認證，目標2年後的車用營收比重將達一成以上，讓營收結構更為健康。TPK今日股價下跌0.3元，收46.2元。