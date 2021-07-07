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電動車三方合作生變？ 鴻海、拜騰這樣說

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

外電報導，鴻海（2317）集團與拜騰進軍電動車市場遭遇逆風，消息人士指出，拜騰最大債權人之一中國一汽接管該公司管理權，鴻海目前正撤出先前進駐拜騰的員工。對此，鴻海集團今（7）日發出聲明，雙方後續合作進展，尚待拜騰內部組織調整後而定。拜騰則強調，公司正在進行團隊的優化建設，由拜騰核心股東一汽集團、合作夥伴富士康等分工合作，向拜騰派駐高管支持量產和營運工作的展開。

彭博資訊報導，消息人士表示，一汽上周安排來自一汽的張影擔任拜騰董事長。知情人士說，鴻海集團的人員正在撤離，部分進駐拜騰南京廠的人員也正在撤離。鴻海集團在1月與拜騰簽署戰略合作協議。

知情人士說，一汽質疑拜騰能否達成明年初量產的目標，也懷疑拜騰是否能實現掛牌上市計畫。路透曾報導，今年稍早拜騰與一些特殊目的收購公司（SPAC）洽談上市事宜。部分消息人士說，一汽也不願意將債權轉換成股權。

對此，鴻海集團今日發出聲明，雙方後續合作進展，尚待拜騰內部組織調整後而定。

拜騰聲明指出，拜騰正積極推進首款車的量產工作。與此同時，結合公司當前需要，拜騰正在進行團隊的優化建設，由拜騰核心股東一汽集團、合作夥伴富士康等分工合作，向拜騰派駐高管支持量產和營運工作的展開。

拜騰表示，公司將充分利用一汽集團、富士康和地方政府等核心資源，制定一攬子相關方案，穩步推進首款電動車量產上市。

鴻海集團在今年1月初宣布與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第1季度前實現M-Byte量產。

為了加速合作，當時鴻海董事長劉揚偉還參與拜騰汽車全員會，發表「讓拜騰贏」的演講，並提出三大「贏的公式」。

劉揚偉表示，拜騰有大螢幕數位化座艙體驗和品牌基礎，拜騰的股東一汽集團懂怎麼造車，可以協助拜騰，而富士康在供應鏈管理、整車和零組件整合、工程和品質管理等方面的累積，可以幫助拜騰加速量產。

拜騰內部人士當時透露，富士康將向拜騰南京工廠派駐100多位工程人員，協助其加速量產，目前已經有一部分人進入工廠裡。拜騰原先設定2022年第1季量產，但在富士康協助下，公司高層希望將量產時間提前至2021年底或2022年初。

富士康 鴻海 股東

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