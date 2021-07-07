遠傳獲「受尊崇企業」殊榮 井琪獲選電信類最佳CEO

國際知名金融媒體「機構投資者」（Institutional Investor）公布「2021年亞洲區公司管理團隊排名」，遠傳（4904）榮獲「受尊崇企業」（Honored Companies）殊榮，其他入選台灣企業還有台積電（2330）及聯發科，而遠傳總經理井琪獲選為「中小型企業」（市值100億美元以下企業）電信類「最佳CEO」第一名。

遠傳共拿下一舉「最佳CEO」、「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係企劃」、「最佳ESG」所有指標，五冠王入袋。

遠傳董事長徐旭東近年積極推動數位轉型，2018年領先同業成立「轉型辦公室」，並聘任井琪自美國AT&T返台擔任遠傳首席轉型長、並於2019年接任總經理，帶領遠傳從傳統電信業者轉型為科技服務公司。

井琪近年來利用「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術提供消費者數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造新成長曲線，新經濟營收屢創新高；並且強化開放溝通、資訊透明、關懷文化，大幅提升了員工向心力。

井琪自2019年初接任遠傳總經理以來，今年4月獲頒亞洲金融雜誌「最佳CEO」殊榮，此次再被評為「最佳CEO」，一連拿下兩個國際肯定。

井琪表示，遠傳以永續經營為企業宗旨，接軌聯合國永續發展目標SDGs，運用資通訊核心優勢進行數位轉型，積極實踐公司治理、環境、社會、經濟等永續策略，

井琪指出，很榮幸獲頒「受尊崇企業」殊榮，並在五項評比皆名列第一，突顯遠傳長期穩健經營成效、永續發展具體實踐，獲得全球財經專家肯定。遠傳將持續精進公司治理，積極實踐企業社會責任；同時也將透過技術力、數位轉型經驗，攜手夥伴超前佈署、拓展多元創新服務，創造股東、投資人與社會共好。

「亞洲公司管理團隊排名」今年邁入第11屆，是國際資本市場的年度盛事，被公認為全球投資的風向球。今年共網羅全球來自1285家企業、共計4084名專業財經人士進行評選，針對18個產業領域中被提名的1438家企業、2690位專業經理人進行評比。

今年共計116家企業上榜，包含遠傳、台積電、聯發科（2454）等傑出台灣企業在內，僅共46家企業獲得「受尊崇企業」殊榮。遠傳除了於「中小型企業」電信業排名，所有評比均榮獲第一；在不分市值的「其他亞洲地區」（不含中國）電信業排名中，遠傳於「最佳CEO」、「最佳CFO」、「最佳投資人關係」評比均榮獲第二名佳績，「越級獲獎」。

遠傳表示，永續經營成效屢獲國內外權威機構肯定，包含兩度入選DJSI 道瓊永續世界指數成分股，於全球逾百家電信公司中，榮獲第四名；連續五年入選DJSI新興市場成分股；連續六年蟬聯證交所公司治理評鑑前5%最高榮耀；多年蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）前十大永續典範公司獎；獲得全球權威碳揭露組織CDP評選為最高等級A評級；「亞洲金融雜誌FinanceAsia」頒發「最佳CEO」與「最佳投資人關係」兩項大獎。

展望未來，遠傳強調，將持續精進「大人物」技術，將心比心和客戶靠得更近，透過跨業結盟、創新策略，發展數位服務嘉惠消費者，協助產業夥伴創新升級，致力實踐永續策略。