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華邦助瑞薩RZ/A2M微處理器 加速構建嵌入式AI系統

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體解決方案廠商華邦電子（2344）於今（7）日宣布，正式確認華邦HyperRAM™ 和SpiStack® （NOR+NAND） 產品能夠與瑞薩基於Arm® 基準的 RZ／A2M微處理器 （MPU） 搭配使用。華邦長期向瑞薩供應各類外部記憶體，其中，包括DRAM、NOR Flash和NAND Flash等嵌入式系統的主流記憶體產品， RZ／A2M的客戶也因此受益。

華邦HyperRAM是嵌入式AI和影像處理分類的理想選擇。HyperRAM在保證電子電路足夠小的同時還可提供高儲存空間和高資料頻寬，以支援圖像識別等計算密集型工作負載。此外，SpiStack可使設計人員以最微小型的系統設計靈活地將代碼存儲在NOR晶片，並同時將資料存儲在NAND晶片中。

瑞薩RZ／A2M微處理器適用於人機界面 （HMI），尤其是帶有鏡頭的HMI應用。 RZ／A2M還支援廣泛應用於移動設備的移動產業處理器介面 （MIPI），並配備了用於高速影像處理的動態可配置處理器 （DRP）。

RZ／A2M具備兩個乙太網通道，並且能夠通過加密硬體加速器提升安全性能。因此， RZ／A2M 可實現安全可靠的高速網路連接，廣泛應用於消費電子產品和工業設備的圖像識別。

處理器 瑞薩 記憶體 華邦電

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