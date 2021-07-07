2021亞洲公司管理團隊排名 遠傳獲受尊崇企業殊榮

國際知名金融媒體「機構投資者」(Institutional Investor)公布「2021年亞洲區公司管理團隊排名」(2021 All-Asia Executive Team)，遠傳（4904）榮獲「受尊崇企業」(Honored Companies)殊榮；總經理井琪獲選為「中小型企業」(市值100億美元以下企業)電信類「最佳CEO」第一名！除了「最佳CEO」，遠傳並完勝「最佳CFO」、「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係企劃」、「最佳ESG」所有指標，五冠王入袋！

遠傳近年積極推動數位轉型，總經理井琪，帶領遠傳從傳統電信業者轉型為科技服務公司，利用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術提供消費者數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造新成長曲線，新經濟營收屢創新高；並且強化開放溝通、資訊透明、關懷文化，大幅提升了員工向心力。井琪總經理除了本次被評選為「最佳CEO」第一名，亦於今年4月獲頒亞洲金融雜誌「最佳CEO」殊榮，經營管理成效備受全球財經權威肯定。

遠傳總經理井琪表示，遠傳以永續經營為企業宗旨，接軌聯合國永續發展目標SDGs(Sustainable Development Goals)，運用資通訊核心優勢進行數位轉型，積極實踐公司治理、環境、社會、經濟等永續策略。這次很榮幸獲頒『受尊崇企業』殊榮，並在五項評比皆名列第一，突顯遠傳長期穩健經營成效、永續發展具體實踐，獲得全球財經專家肯定。遠傳將持續精進公司治理，積極實踐企業社會責任；同時也將透過技術力、數位轉型經驗，攜手夥伴超前佈署、拓展多元創新服務，創造股東、投資人與社會共好。

邁入第11屆的「亞洲公司管理團隊排名」，是國際資本市場的年度盛事，被公認為全球投資的風向球。今年共網羅全球來自1285家企業、共計4084名專業財經人士進行評選，針對18個產業領域中被提名的1438家企業、2690位專業經理人進行評比。今年共計116家企業上榜，包含遠傳、台積電（2330）、聯發科（2454）等傑出台灣企業在內，僅共46家企業獲得「受尊崇企業」殊榮。