受疫情影響致求學困難？來申請鴻海獎學鯨

鴻海（2317）教育基金會「2021第五屆鴻海獎學鯨」於8月1日起正式開跑。鴻海獎學鯨是全台發放人數最多、總金額最大的獎助學金，每年都至少發出三千萬元幫助三百名清寒學生求學，而今年由於疫情使弱勢家庭生計更加困難，因此今年特別增加得獎名額成為360人，每人可得新台幣10萬元。

無論是低收入戶、中低收入戶，或是因為疫情或特殊狀況致使家中經濟困苦，只要是家境清寒的大專與碩博士生，前一學年成績總平均在70分以上者都可以來報名申請。

為了讓同學們快速了解申請條件與流程，鴻海教育基金會特別於官網與臉書推出2D動畫懶人包教學影片，以及設置「鴻海獎學鯨line官方帳號」的互動平台，協助說明排解同學的任何疑問。獎學鯨申請從8月1日開始至10月11日截止，但為鼓勵同學們儘早完成申請，只要於9月15日前完成線上報名者，就能參加抽獎而有機會獲得精美小禮物！

鴻海獎學鯨設立到目前為止已經頒贈出超過一億三千萬元獎學金，幫助了一千六百多位的學生在求學路上前進，歡迎清寒學生們立即上鴻海教育基金會官網查詢申請要件與下載文件報名，「勇敢築夢，即刻出發」！

第五屆「鴻海獎學鯨」申請報名請上鴻海教育基金會官網：https://www.foxconnfoundation.org/plan/scholarship/application_method/。

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